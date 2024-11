25 entreprises tunisiennes à la conquête du marché africain

Le continent africain abrite de ressources inestimables si on ne se réfère qu’à sa superficie encore inexploitée et à sa main-d’œuvre abondante et peu chère.

D’ailleurs, les investisseurs étrangers sur la scène africaine sont non seulement les organisations internationales ou les multinationales mais aussi certains entrepreneurs africains qui cherchent à saisir des opportunités d’affaires dans les pays où les marchés sont favorables.

Parmi ces acteurs économiques figurent des Tunisiens qui après avoir relevé bien de défis, finissent par être bien implantés en Afrique du sud du Sahara.

La recherche tunisienne des nouveaux marchés sur cette partie de l’Afrique a débuté vers 2015 au travers d’un groupe d’entrepreneurs tunisiens.

La présence tunisienne sur le continent se limite à des initiatives prises par des hommes d’affaires opérant dans le commerce international, les services et le bâtiment et travaux publics (BTP).

Rappelons que le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) vient de dévoiler la liste des 25 entreprises lauréates de son projet « Your House in Africa », pour un accompagnement durant une année sur le marché africain, notamment le Sénégal et la République démocratique du Congo (RDC).

Le projet « Your House in Africa », vise à accompagner des opérateurs économiques à fort potentiel et qui n’ont pas exporté en Afrique subsaharienne. Ce projet offre les outils, compétences et réseaux nécessaires aux entreprises pour accéder aux marchés du Sénégal et de la RDC.

Ce projet entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à l’internationalisation des startups et PME tunisiennes à l’échelle du continent africain « Qawafel », financé par l’AFD et mis en œuvre par Expertise France.

« Qawafel » a pour objectif de contribuer à la création d’emplois, au développement économique inclusif de la Tunisie et à son intégration aux marchés du continent africain.

Pour mieux accompagner ces entreprises, TABC à travers son projet « Your House in Africa » ouvrira deux antennes à DAKAR (Sénégal) et à Kinshasa (RDC). Le Conseil d’affaires tuniso-africain est un organisme d’accompagnement et de conseil spécialisé dans l’appui des entreprises tunisiennes dans leurs stratégies d’internationalisation notamment, en Afrique.

Les échanges commerciaux grimpent de 25%

A fin août 2023, les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays africains ont atteint 9.608,9 millions de dinars contre 7.697,7 millions de dinars au cours des huit premiers mois de l’année 2022, soit une augmentation d’environ 25%.

Ces échanges commerciaux ont atteint à fin novembre 2023 le montant de 13 milliards de dinars, soit une augmentation considérable par rapport à l’année d’avant.

Cependant, 46% des échanges commerciaux de la Tunisie avec les 53 pays africains se font exclusivement avec l’Algérie, ce qui pose un problème au niveau de la diversification des marchés africains ciblés.

De même, selon les chiffres de l’Institut national de la statistique, sur la période allant de janvier à novembre 2023, les importations de la Tunisie en provenance des pays africains ont atteint 7 186,2 millions de dinars.

La valeur des exportations tunisiennes vers les pays africains a atteint à fin novembre 2023 un montant de 5 875,9 millions de dinars, soit un déficit de la balance commerciale avec les pays africains de 1,3 milliard de dinars. D’où la nécessité de développer les exportations vers certains marchés africains.