3 investisseurs intéressés par la reprise de la Radio Shems Fm

Nous apprenons, de sources sûres et confrontées, que le fonds d’investissement de Maxula Bourse, n’est pas le 1er, ni le seul intéressé par la reprise, en format gré à gré et non d’appel d’offres après l’échec de 2 tentatives d’AO, des 89,93 % du capital de la radio privée, et confisquée, Shems Fm. A côté du fonds d’investissement, que représente Maxula à partir de la conviction de Raouf Aouadi de l’importance et même de la nécessité de ce genre de fonds dans la restructuration des entreprise publiques et à plus forte raison des médias publics, il y a déjà deux autres intéressés, en plus de Maxula qui est un fonds d’investissement où on retrouve des banques, des assureurs et la CDC. De ça, nous sommes sûrs, comme nous sommes sûrs qu’il n’y a aucun homme d’affaire sur la liste des trois, mais peut-être une personne qui travaille déjà dans les médias.

Pour le reste, les offres ont été ouvertes et étudiées, mais aucune des personnes, physiques ou morale, n’a été convoquée chez la commission de gestion des entreprises confisquées (CGEC). Faut-il aussi le rappeler, pour les médias confisqués et en cession, l’avis de la CGEC qui siège à La Kasbah et qui n’a rien encore notifié à la Holding El Karama sur l’issue des offres reçues, est primordial. Il faudra ensuite attendre l’avis de la HAICA sur le dossier choisi par la CGEC, qui reste décisif pour la conclusion de la vente.