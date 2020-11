4,3 milliards de dinars à investir. Des laissés-pour-compte, forcément !

Nul parmi les Tunisiens n’ignore que les gouvernements successifs, autant qu’ils étaient et qu’ils, ne font que racler les fonds de tiroir. Et cette quête prend toute son ampleur dès lorsqu’il s’agit de doter l’Etat d’un budget et d’une loi de finance. Ceux de 2021 donnent de vifs tourments dans la mesure où les caisses s’assèchent à vue d’œil et où les bailleurs de fonds, à l’égal du capital qui est couard, prennent toutes les précautions avant de débourser le moindre liard.

- Publicité-

Mais le peu dont dispose l’Etat doit être dépensé. Les documents du Ministère de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement indiquent que l’Etat consacrera , en 2021, une enveloppe de 4,3 milliards de dinars à l’investissement, aux dépenses de développement et aux opérations financières, soit d’une manière directe ou à travers les institutions publiques ou les conseils régionaux, mais la question qui se pose comment ces montants seront-ils répartis?.

D’après les principales interventions d’investissement de l’Etat, selon le rapport de projet du Budget de l’Etat 2021, la présidence du Gouvernement bénéficiera d’un montant de 8,1 millions de dinars (MD), dont 3,1 MD sous forme d’investissements directs pour aménager les locaux de plusieurs structures dont l’archive nationale et 5 millions de dinars seront destinés aux institutions publiques non administratives (télévision et radio tunisiennes et aux institutions constitutionnelles).

Le ministère de l’Intérieur recevra un montant de 230 MD pour investir dans le renforcement des équipements administratifs, des services régionaux, de la structure de base de la sécurité nationale et des équipements. Il s’agit, également, de poursuivre l’installation d’un système de vidéosurveillance entre les villes outre le financement d’un programme d’habillement des forces de l’ordre.

Le gouvernement allouera un montant d’environ 589 MD pour améliorer les structures de base militaires, pour renforcer les équipements et soutenir le parcours de la recherche scientifique militaire tandis que le ministère de la justice recevra 25 MD et une enveloppe de 25 MD sera accordée aux services pénitentiaires.

Quid des transferts sociaux ?

Selon le projet du Budget de l’Etat 2021, un montant de 8 millions de dinars sera alloué au ministère des Affaires Etrangères et une enveloppe de 415 MD sera accordée au ministère de la Santé.

Dans le cadre des dépenses de développement pour l’année 2021, le ministère de l’Enseignement supérieur dépensera 175 MD. Un montant de 71 MD sera accordé au ministère des affaires culturelles et une enveloppe de 100 MD sera consacrée au ministère de la jeunesse, des sports et de l’insertion professionnelle.

Le ministère des Affaires sociales recevra 66,4 MD dont 52 MD sous forme de prise en charge par l’Etat de la contribution patronale dans le système de la sécurité sociale.

Le gouvernement planifie d’accorder au ministère des Affaires locales et de l’environnement un montant de 433 MD dont 248 MD destinés au secteur de l’environnement (7 MD pour la qualité de vie, 202 MD pour l’assainissement, 6,9 MD pour la gestion des déchets et 8,2 MD pour le littoral).

Le ministère de l’Economie, des finances et de l’appui à l’investissement obtiendra , en 2021, un montant de 330 MD, pour la réalisation des programmes, dont le programme d’appui à la douane d’une valeur de 42,8MD, la comptabilité et paiement à environ 16,1 MD outre une enveloppe de 262 MD sera consacrée au titre des interventions de l’Etat dans les domaines socio-économiques.

Le gouvernement allouera 803 MD sous forme de dépenses de développement, soit une baisse de 0,4% par rapport à l’année 2020, en raison du parachèvement du paiement par tranches de certaines contributions au capital des institutions internationales.

Le ministère de l’Agriculture recevra, en 2021, un montant de 1001 MD, sous forme de dépenses de développement, dont 254 MD consacrés au programme de production agricole et de sécurité sanitaire, 109 MD pour la pêche, 455,8 MD pour le secteur de l’eau et 113MD pour les forêts.

Le ministère de l’Energie et des mines obtiendra des financements de développement de 235 MD.

De même, le ministère du commerce et du développement des exportations recevra un montant de 37,8 MD et une enveloppe de 74,4 MD sera allouée au secteur touristique.

Des dépenses de développement de valeur 105 MD seront allouées au ministère des Technologies de la Communication.

Le gouvernement a, également, mobilisé un montant de 1512 MD sous forme de dépenses de développement au ministère de l’Equipement, de l’habitat et de l’Infrastructure pour parachever la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de l’infrastructure ( routes, ponts, autoroutes, et travaux de protection et d’entretien).

Une enveloppe de 203 MD sera allouée, en 2021, au secteur du transport sous forme de dépenses de développement, visant à renouveler le réseau ferroviaire et à améliorer le rendement du transport de Tunis et un montant de 4,1 MD sera attribué à l’Office national des postes frontaliers terrestres (ONPFT).

De même, les sociétés de transport régionales seront soutenues par un montant de 10 MD.