L’UGTT et le gouvernement conviennent d’une augmentation de 3,5 pour cent

Le gouvernement et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) ont convenu d’une augmentation salariale dans le secteur public et la fonction publique de 3,5 pour cent, apprend, mercredi, l’agence TAP auprès de sources syndicales qui ont gardé l’anonymat.

L’accord qui sera signé, prochainement, et qui concerne plus de 680 mille fonctionnaires porte sur les années 2023, 2024 et 2025, et prendra effet à partir de 2023.

L’UGTT lance des négociations périodiques sur l’augmentation des salaires des employés du secteur public ainsi du secteur privé échelonnées sur trois ans.

Le pourcentage de majoration des salaires est calculé, notamment, en fonction du taux d’inflation et de la capacité du gouvernement à fournir les fonds nécessaires.