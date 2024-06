49 % des Américains estiment que Trump doit se retirer de la course à la Présidentielle

54 % des Américains estiment que la condamnation de Donald Trump est justifiée, selon un sondage ABC/Ipsos. 51 % pensent que le candidat républicain a intentionnellement commis des actes illégaux dans le cadre de cette affaire du silence, contre 12% qui pensent que ces actes ont été commis non intentionnellement. 19 % enfin estiment qu’il n’a rien fait d’illégal, comme Trump lui-même l’a affirmé dans un discours après sa condamnation.

49 % des citoyens américains jugent que le milliardaire devrait maintenant se retirer de la course à la présidentielle. Il est intéressant de noter que le taux de personnes partageant cette opinion – évalué au moment de la délivrance de l’acte d’accusation contre l’ancien président – n’a pratiquement pas augmenté après sa condamnation. Dans le camp républicain, ils ne sont que 15 % à exprimer un tel avis.

D’après un sondage Reuters/Ipsos, effectué peu après le jugement du tribunal, 10 % des électeurs républicains affirment qu’ils sont désormais moins susceptibles de voter pour Trump, tandis que 56 % déclarent que la condamnation n’affecte pas leur position. 35 % assurent qu’ils sont même encore plus certains de vouloir donner leur voix au milliardaire.

Ce même sondage montre que parmi les électeurs indépendants – ni républicains ni démocrates -, 25% disent que la condamnation de Donald Trump réduit les chances qu’ils votent pour lui, 56 % que cela ne change rien et 18 % qu’elle a renforcé leur envie de donner leur voix à Trump.

Selon le sondage ABC, 47 % des Américains estiment que les poursuites pénales contre l’ancien président ont été lancées pour des motifs politiques dans le contexte de la campagne électorale. 38% pensent le contraire.

