5 universités tunisiennes bénéficient des interventions d’un programme financé par l’ambassade des Etats Unis en Tunisie

s’engage à renforcer les capacités de 250 étudiants membres de clubs associatifs dans cinq universités tunisiennes et à financer cinq de leurs projets communautaires, dans le cadre d’un programme financé par l’ambassade des États-Unis en Tunisie à hauteur de 1,5 million de dinars », a fait savoir vendredi Anis Mnif, membre de l’association.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Anis Mnif, a indiqué que ces étudiants appartiennent à des clubs actifs créés à la Faculté des sciences de Bizerte, à l’Institut supérieur des études juridiques de Gabès, à l’École des arts et des sciences humaines de Kairouan, à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis et à l’Institut supérieur des études technologiques de Tozeur.

Selon Anis Mnif, ce projet, qui s’étale sur deux ans, vise principalement à renforcer le leadership chez les jeunes, à encourager la participation citoyenne et à renforcer les partenariats entre les universités et les organisations locales de la société civile.

Il a ajouté que les étudiants ainsi que plusieurs enseignants des universités concernées bénéficieront de formations spécifiques dans ce cadre, et que les clubs universitaires recevront un soutien financier si nécessaire.

Le projet prévoit également d’accompagner ces étudiants dans la conception et la réalisation de cinq projets communautaires innovants répondant aux besoins spécifiques de leurs régions, en leur offrant le soutien nécessaire.

Les cinq projets soutenus dans le cadre de ce programme incluent la mise en place d’un système pour mesurer le taux d’encombrement du pont mobile de Bizerte afin d’organiser ses phases d’ouverture et de fermeture, la création d’une machine à écrire le braille pour les malvoyants à l’École nationale d’ingénieurs de Tunis, le développement d’une application pour promouvoir les sites historiques et touristiques de Kairouan, le renforcement des activités culturelles et récréatives au centre dédié à l’encadrement des enfants autistes à Tozeur et la création d’un complexe culturel à Gabès.

TAYP est spécialisée dans la promotion de la coopération et des échanges entre les jeunes professionnels tunisiens et américains. Elle œuvre à favoriser le développement professionnel, les échanges culturels et l’engagement communautaire à travers divers programmes et initiatives.

- Publicité-