50% des Marocains n’expriment pas publiquement leurs opinions

L’Institut marocain d’analyse des politiques (MIPA) a réalisé une étude de terrain, au cours du dernier trimestre 2023, pour évaluer la liberté d’expression et le droit d’accès à l’information dans le pays. Dans le cadre du projet «Liberté d’expression», ce sondage a été supervisé en partenariat entre l’Inter News, le MIPA et le Forum marocain des jeunes journalistes (FMJJ).

Les résultats indiquent que la grande majorité des participants pensent que la liberté d’expression est vitale. Toujours est-il que les points de vue divergent, une minorité la considérant comme moins importante. Ainsi, 42% des sondés la considèrent comme peu ou pas protégée.

Dans le détail, 42% estiment aussi que la liberté d’expression au Maroc est relativement garantie, tandis que 33% ont déclaré l’avis contraire. Seuls 9% considèrent que la liberté d’expression n’est pas du tout garantie.

S’agissant d’exprimer publiquement des opinions, 51% ont dit ne pas se sentir en sécurité, tandis que 21% se sentent rassurés. Pour leur part, 11% ont confirmé n’être aucunement rassurés et seuls 5% ont dit être confortables avec l’idée.

Cette étude s’appuie sur des approches quantitatives et qualitatives pour dresser un portrait de la situation actuelle des opinions des citoyens sur la liberté d’expression et le droit d’accès à l’information au Maroc. Elle souligne que 76% des participants, soit 1 645 personnes, ne connaissent pas la loi 88.13 relative à la presse et à l’édition.

Ce chiffre indique une méconnaissance parlante des dispositions en la matière, tandis que 12% la connaissent superficiellement et 10% modérément. Seuls 2% disent la connaître bien, selon les données rapportées par le site Yailadi.