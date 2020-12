6 offres pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dans le capital de Carthage Cement

Six offres viennent d’être déposées pour l’acquisition d’un bloc majoritaire dans le capital de la société Carthage Cement, a annoncé mardi, Al Karama Holding.

Ces offres sont parvenues à son bureau d’ordre, en date du 4 décembre 2020, date limite de la réception des offres.La liste des investisseurs pré-qualifiés sera communiquée une fois l’ouverture et le dépouillement des offres reçues finalisés.Pour rappel, Al Karama Holding a lancé, en date du 29 mai 2020, un appel à manifestation d’intérêt pour la cession d’un bloc majoritaire représentant au moins 58,2% et pouvant aller jusqu’au 78% du capital de la société Carthage Cement.Carthage Cement, société anonyme cotée sur la bourse des valeurs mobilières de Tunis, est spécialisée dans la production du ciment, d’agrégats et de béton. La cimenterie, située à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tunis, exploite une carrière en propriété juxtaposée à l’usine pour s’approvisionner en matière première.

