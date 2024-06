70% des patients ayant consulté le Comité de lutte contre le tabagisme à l’hôpital Habib Thamer en 2023 ont arrêté de fumer

Le personnel médical du Comité de lutte contre le tabagisme à l’hôpital Habib Thamer à Tunis a réussi en 2023 à aider 70 % des patients qui se sont adressés au comité à arrêter de fumer, selon Dr. Sofien Kamoun, président du Comité.

Dans une déclaration à l’agence TAP en marge d’une journée de sensibilisation organisée vendredi à l’hôpital Habib Thamer à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (le 31 mai), Kamoun a précisé que sur les 600 patients ayant consulté le comité de lutte contre le tabagisme à l’hôpital Habib Thamer, 400 personnes ont cessé définitivement de fumer.

Kamoun a signalé que le Comité applique un protocole de traitement spécifique adapté à chaque patient en tenant compte de son âge, de son état de santé physique et mentale, et du degré de sa dépendance, ce qui l’aide efficacement à arrêter de fumer à condition qu’il en ait la ferme intention.

Selon l’intervenant, tous les fumeurs dépendants qui se rendent à l’hôpital souffrent de graves complications de santé dues à cette dépendance au tabac, ce qui signifie que le citoyen tunisien, en général, ne pense sérieusement à arrêter de fumer qu’après avoir contracté des maladies graves menaçant sa vie.

A cette occasion, Kamoun a appelé tous les fumeurs à arrêter de fumer immédiatement avant d’atteindre des stades avancés et graves des maladies causées par le tabagisme.

Kamoun a affirmé que la Tunisie occupe la première place dans le monde arabe en termes de pourcentage de fumeurs dépendants, et que la moitié des hommes de plus de 30 ans ont essayé de fumer au moins une fois dans leur vie. Il a également signalé que ce fléau se répand de plus en plus parmi les femmes et les enfants, notant qu’un enfant sur six âgé de 12 à 18 ans a essayé de fumer au moins une fois dans sa vie.

Il a ajouté que toutes les 40 minutes, un Tunisien ou une Tunisienne meurt à cause du tabac.