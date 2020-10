Le ministère de l’Education a enregistré 71 nouvelles contaminations par le coronavirus dans les établissements éducatifs, portant le nombre d’infections en milieu scolaire depuis la rentrée scolaire et jusqu’au 22 octobre courant, à 1533 cas et 3923 cas suspects.

Dans son rapport périodique sur la situation sanitaire en milieu scolaire, le ministère a fait savoir, vendredi, que les contaminations ont été enregistrées dans 736 établissements éducatifs (0,061%) et se répartissent comme suit : 639 élèves, 708 enseignants, 143 employés administratifs, pédagogiques, surveillants généraux, surveillants et assistants à l’application et 43 ouvriers.