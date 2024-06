73 % des Palestiniens soutiennent le 7 octobre

73 % des Palestiniens déclarent soutenir la décision de Hamas le 7 octobre (57 % parmi les habitants de Gaza), selon le dernier sondage réalisé par le Palestinian Center for Policy and Survey Research. Hamas reste le parti politique le plus soutenu, tandis que le soutien à Mahmoud Abbas tombe à 12 %. 4 Palestiniens sur 5 déclarent qu’un membre de leur famille a été tué ou blessé. Au lendemain de la guerre, moins de la moitié des habitants de Gaza s’attendent à ce que Hamas gagne la guerre et reste au pouvoir dans la bande de Gaza. 75 % refusent le déploiement d’une force arabe commune de maintien de la paix dans la bande de Gaza. 65 % des personnes interrogées se déclarent opposées à la solution des deux États (malgré une augmentation de 30 % parmi les habitants de Gaza depuis le dernier sondage). 63 % soutiennent la résistance armée. Le sondage a été effectué entre le 26 mai et le 1er juin 2024. Pour ce sondage, 1570 personnes ont été interrogées, dont 760 en Cisjordanie (dans 76 lieux d’habitation) et 750 dans la bande de Gaza (dans 75 lieux d’habitation).

