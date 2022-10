73% du PIB de la Tunisie, tributaires de la consommation des ménages…

L’économie tunisienne est dépendante de la consommation des ménages à hauteur de 73%, selon des rapports concordants dont un rapport indépendant émanant de la direction générale du trésor de France en avril 2022.

La tendance aurait été positive dans le contexte d’une économie productrice et créatrice de richesses, car la consommation est l’une des principales locomotives de l’économie, au même titre que l’investissement. Mais, l’économie tunisienne, de nos jours, répond-elle à ce critère ?

Justement, les produits consommés en Tunisie sont, en ce moment, des produits importés de l’étranger, pour une très grande part, soit parce qu’ils n’ont pas de similaires dans le pays, soit qu’ils sont moins chers que les produits locaux ou de meilleure qualité.

Cette mentalité se rencontre aussi chez les producteurs tunisiens. Un reportage sur le dernier Salon « inter- textile- Tunisie », à Sousse, diffusé par le journal la Presse, en date du 8 octobre 2022, révèle que « les directeurs des entreprises de confection tunisiennes préfèrent importer le tissu de Turquie, pour différentes raisons, le rapport qualité/prix, les taxes réduites sur les importations, en plus de la proximité. »

Relance de la production

Or, contrairement aux notes pessimistes qui caractérisent les appréciations de la situation économique de la Tunisie, en ce moment, motivées le plus souvent par des considérations extra- économiques, les analyses objectives sont moins tranchées.

Un rapport du très sérieux Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (ITCEQ) a attribué les difficultés économiques auxquelles la Tunisie fait actuellement face, pour une bonne part, au recul de l’investissement et de la productivité, conjugué à des augmentations des revenus et des salaires non indexées à la production et au rendement du travail.

Ce conflit, très vieux, a toujours opposé les partenaires sociaux. Faut-il indexer les majorations salariales à l’évolution des prix ou à l’amélioration de la production et de la productivité ? Ces derniers temps, c’est plutôt la première orientation qui a prévalu.

D’après l’ITCEQ et autres sources, l’investissement et la productivité ont chuté à moins de 17% du PIB, contre plus de 25% en 2010.

La solution résiderait, alors, non pas dans la compression de la consommation et de la demande, ni non plus dans une réduction drastique de l’importation, mais dans l’impulsion de l’investissement et la relance de la production.

Relation à double face

Aussi, certains experts ont émis des réserves concernant les relèvements du Taux directeur opérés récemment par la Banque centrale de Tunisie dans le but de maitriser l’inflation qui a grimpé au mois de septembre à près de 9%. Ces experts estiment qu’il s’agit de mesures monétaristes et non économiques de nature à contribuer au renchérissement des coûts de crédits et à freiner la consommation et l’investissement, considérés comme principaux sources de croissance.

Cependant, l’ITCEQ affirme que cette relation n’est pas toujours confirmée et qu’un Taux directeur élevé ne parait pas représenter une entrave majeure à la décision d’investissement privé. D’autres variables affectent, selon le même Institut, l’investissement des entreprises, en l’occurrence la demande ou consommation, les investissements publics, la stabilité politique, la stabilité sociale et le financement bancaire.

La BCT, par la bouche de certains de ses responsables, a dit, dernièrement, s’attendre à une aggravation des pressions inflationnistes en 2023 et préconisé même une rationalisation des importations face à l’érosion des avoirs en devises fortes. L’autorité monétaire rejoint en ceci l’avis des autorités politiques et économiques.

Nonobstant le principe sacro-saint de l’indépendance de ces différentes autorités, une coordination entre elles est jugée très importante, dans l’étape actuelle, pour surmonter la crise et s’engager dans la voie de la relance dont les prémisses commencent à poindre à l’horizon.

S.B.H.