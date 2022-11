A l’occasion de son départ à la retraite, Bouden rend hommage à Sarra Rjeb

La cheffe du gouvernement tunisien Najla Bouden, a reçu dans la soirée du jeudi 3 novembre 2022 au Palais du Gouvernement de la kasbah, la Secrétaire générale du Gouvernement, Sarah Rajab, à l’occasion de son départ à la retraite.

Et à cette occasion, la cheffe du gouvernement a salué le travail accompli par Mme Sarah Rajab tout au long de sa supervision du secrétariat général du gouvernement, et dans les différents postes qu’elle a occupés au cours de sa carrière, louant son engagement pour avoir accompli les tâches qui lui ont été confiées.

Selon un post sur la page officielle de la Présidence du Gouvernement, Sarah Rajab a exprimé sa gratitude, remerciant le Premier ministre pour ce geste noble, et tout en assurant qu’elle continuerait de travailler au service de son pays.

