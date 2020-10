Abassi: Le taux d’inflation va baisser, d’ici la fin de l’année

Nous nous attendons à une baisse du taux d’inflation, d’ici 2020, au niveau de 5,3%. Le taux moyen pour toute l’année 2020, serait alors, de l’ordre de 5,6%, a indiqué le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abassi, lors d’une conférence de presse à distance, tenue jeudi, à Tunis.

L’objectif étant d’après lui, de ramener le taux d’inflation, dans une prochaine phase, à ses niveaux ordinaires (entre 3 et 4%).

A noter que l’inflation a atteint, en août 2020, 5,4%, contre 5,7% en juillet 2020.

Sur la base de cette régression graduelle du taux d’inflation, enregistrée durant les derniers mois, la BCT a décidé de baisser son taux d’intérêt directeur de 50 points de base, pour le ramener à 6,25%, a précisé le gouverneur.

Et de rappeler que la BCT avait augmenté ce taux, à maintes reprises, depuis 2017, jusqu’à février 2019 (de 350 points), afin de faire face à l’inflation qui avoisinait les 7%, en 2018, et surtout à l’inflation sous-jacente qui avait dépassé les 10%.

« Les décisions d’augmentation des taux directeurs ont permis aussi, de réduire les importations massives, dont les répercussions étaient claires sur la balance commerciale et la balance courante. En 2018, nous avons enregistré un déficit record de la balance courante s’élevant à 11,2% ».

Abassi a fait état aussi, de la stabilisation du taux de change du dinar, par rapport aux devises étrangères, depuis le mois d’avril 2019, ce qui montre un regain de confiance, en notre monnaie locale, d’une part, et l’émergence d’un comportement d’importation rationnelle et non spéculative, d’autre part.