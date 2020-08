Accord israélo-émirati : « Historique » pour les uns, « trahison » pour les autres !

L’annonce jeudi par les Etats-Unis de l’accord de paix négocié entre Israël et les Emirats arabes unis a suscité des réactions mitigées au sein la communauté internationale. Si certain y voient un événement historique, comme la France qui s’est « félicitée » d’un « état d’esprit nouveau », d’autres dénoncent une « trahison » de la part des puissances impliquées.

L’accord « ne sert pas la cause palestinienne » et constitue un « chèque en blanc » pour la poursuite de « l’occupation » par Israël, a dénoncé le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza. L’Autorité palestinienne dénonce une « trahison »

« Les dirigeants palestiniens rejettent ce que les Emirats arabes unis ont fait. Il s’agit d’une trahison de Jérusalem et de la cause palestinienne », a indiqué dans un communiqué l’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, appelant à une « réunion d’urgence » de la Ligue arabe.

« Le royaume de Bahreïn salue les efforts diplomatiques déployés par les Emirats arabes unis. Cette étape historique contribuera au renforcement de la stabilité et de la paix dans la région », a rapporté l’agence de presse officielle, Bahrain News Agency.

Pour le Royaume-Uni, les négociations entre Israël et la Palestine constituent la « seule solution ». « C’est une étape historique qui voit la normalisation des relations entre deux grands amis du Royaume-Uni… A la fin, il n’y a pas de substitut pour des négociations directes entre les Palestiniens et Israël, seule solution pour parvenir à une solution à deux Etats et une paix durable », a déclaré le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab.

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a jugé vendredi que l’accord de normalisation des relations entre Israël et les Emirats arabes unis était « une contribution importante à la paix dans la région ».

C’est « un pas historique », a estimé le chef de la diplomatie allemande dont le pays assure actuellement la présidence tournante de l’UE. « Nous espérons que cet accord (…) va permettre de donner un nouvel élan au processus de paix au Proche-Orient ».

Enfin, la Turquie parle de « trahison » des Emirats envers la cause palestinienne

« Les Emirats arabes unis s’efforcent de présenter cela comme une sorte de sacrifice pour la Palestine, alors qu’ils trahissent la cause palestinienne pour servir leurs petits intérêts », a réagi le ministère turc des Affaires étrangères.

« L’Histoire et la conscience des peuples de la région n’oublieront pas cette hypocrisie et ne la pardonneront jamais. »