Acquisition de 4 millions doses de vaccin anti-covid-19 en mois de février et de mars 2022

4 millions doses, de vaccin anti-covid-19, seront acquises en mois de février et de mars 2022, a indiqué Ali Mrabet ministre de la santé lors d’une conférence de presse tenue mardi axée sur les derniers développements de la situation pandémique dans le pays. Mrabet a souligné la disposition du ministère de la santé d’assurer des achats de vaccin lors de l’année prochaine afin de poursuivre la campagne nationale de vaccination de lutte contre le coronavirus. La vaccination contre le coronavirus est le moyen efficace pour lutter contre le danger de ce virus et ses effets secondaires, a-t-il noté. Aucun variant n’est actuellement détecté en Tunisie à part celui du Delta a encore signalé le ministre. Une propagation du coronavirus en Europe avec une hausse du taux de contamination en date du lundi 15 novembre estimée à 7pc et une évolution du taux de mortalité à raison de 10pc en comparaison de la même période la semaine dernière, a notamment fait remarquer Mrabet rappelant l’importance de terminer le processus de vaccination pour se protéger du danger de cette pandémie.

