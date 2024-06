ACWA Power fait son entrée sur le marché tunisien de l’hydrogène vert

La société saoudienne ACWA Power a signé un protocole d’accord avec le ministère tunisien de l’industrie, des mines et de l’énergie, dans le but d’étudier la mise en œuvre d’un nouveau projet visant à produire environ 600 000 tonnes d’hydrogène vert par an en trois étapes, et à l’exporter vers l’Union européenne.

Aux termes de ce protocole d’accord, ACWA Power travaillera à la mise en place, à l’exploitation et à la maintenance d’unités de production d’électricité d’une capacité de production allant jusqu’à 12 gigawatts d’énergie renouvelable, y compris des systèmes de stockage et des lignes de transmission, en plus d’une usine de dessalement de l’eau, de dispositifs d’électrolyse et de projets d’infrastructure permettant une connexion directe au gazoduc principal.

La société a indiqué que la première phase comprendra l’installation d’unités d’énergie renouvelable d’une capacité de quatre gigawatts, une capacité d’électrolyse de deux gigawatts, ainsi que des installations de stockage de batteries, afin de produire 200 000 tonnes d’hydrogène vert par an.

Le projet vise à exporter de l’hydrogène vert par l’intermédiaire de « South 2 », un pipeline d’hydrogène développé à l’initiative du Réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (ENTSO-E). Il est considéré comme un projet d’intérêt commun par l’UE. Ce gazoduc relie la Tunisie à l’Italie, à l’Autriche et à l’Allemagne.

Le projet soutiendra la stratégie nationale de la Tunisie pour l’hydrogène vert et ses dérivés, qui a été annoncée en octobre 2023. Cette stratégie implique la mise en œuvre d’un plan d’action ambitieux visant à exporter plus de six millions de tonnes d’hydrogène vert vers l’UE d’ici à 2050, selon ACWA Power.

Le secrétaire d’État à la Transition énergétique, Ouael Chouchene a déclaré que « ce projet s’aligne parfaitement sur la stratégie nationale du gouvernement tunisien en matière d’hydrogène vert… qui vise une production annuelle de 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert et de sous-produits d’ici 2050. »

« Nous sommes convaincus que cet accord avec ACWA Power permettra de tirer parti des atouts de la Tunisie, notamment sa situation géographique stratégique, son infrastructure existante et sa main-d’œuvre qualifiée, afin de créer un avenir plus durable pour le pays », a-t-il ajouté

Pour sa part, Marco Arcelli, PDG d’ACWA Power, s’est déclaré « ravi de travailler avec le gouvernement tunisien sur ce projet visionnaire, en apportant notre expertise en matière d’énergies renouvelables, de dessalement et d’hydrogène vert pour construire un pont avec l’Europe afin de l’aider à atteindre ses objectifs de décarbonisation. Ce projet peut également contribuer de manière significative à la croissance économique, à la création d’emplois et aux solutions énergétiques durables, illustrant ainsi notre vision commune d’un avenir plus vert. »

La Tunisie, mais aussi l’Egypte, la Jordanie, l’Indonésie…

ACWA Power est, en outre active dans d’autres pays. Elle a ainsi formalisé un accord-cadre avec des entités publiques égyptiennes pour la mise en place d’un projet d’hydrogène vert dans la zone économique du canal de Suez (SCZONE).

L’accord, qui fait suite à un protocole d’accord initial signé en décembre 2022, définit les plans de la phase inaugurale d’un projet d’hydrogène vert. Cette phase, alimentée par des centrales éoliennes et solaires, vise à produire 600 000 tonnes par an d’ammoniac vert, ce qui représente un investissement de plus de 4 milliards de dollars. La phase suivante devrait avoir une capacité potentielle de 2 millions de tonnes par an.

ACWA Power est à la tête d’un consortium chargé de développer la première usine d’hydrogène vert au monde dans la région nord-ouest de l’Arabie saoudite. Le projet NEOM Green Hydrogen – une collaboration entre ACWA Power, Air Products et NEOM – vise une capacité de production annuelle de 1,2 million de tonnes d’ammoniac vert.

Récemment, elle a lancé la construction de son deuxième projet d’hydrogène vert en Ouzbékistan. La phase initiale de ce projet produira 3 000 tonnes d’hydrogène vert par an, la phase suivante exploitant 2,4 GW d’énergie éolienne pour produire 500 000 tonnes d’ammoniac vert par an.

Au cours de la COP28, l’entreprise a également formalisé des accords pour des projets supplémentaires d’hydrogène vert en Jordanie et en Indonésie, soulignant ainsi son engagement à faire progresser les solutions énergétiques durables à l’échelle mondiale.

Ce mouvement stratégique s’inscrit dans la continuité de l’engagement d’ACWA Power à lancer des projets respectueux de l’environnement, à favoriser la collaboration avec les principales parties prenantes et à contribuer à la transition mondiale vers des sources d’énergie plus propres et durables.