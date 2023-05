Adel Hentati : la prochaine saison estivale sera l’une des plus caniculaires jamais enregistrée

L’expert en environnement et développement durable, Adel Hentati, a indiqué que le phénomène d’El Niño était un réchauffement des eaux dans la partie tropicale de l’océan Pacifique. L’eau chauffée se dirige, par la suite, vers les côtes ouest du continent américain. Selon lui, les prévisions évoquent la prochaine saison estivale comme étant l’une des plus caniculaires jamais enregistrée.



Dans une déclaration sur les ondes de Diwan Fm, Adel Hentati a indiqué que ce phénomène a aggravé le réchauffement climatique et provoque la sécheresse. Il a affirmé que ce phénomène n’impacte pas la mer méditerranée. Les eaux réchauffées ne se dirigent pas vers le bassin méditerranéen en raison de la distance géographique.



Toutefois, la sécheresse impactera la zone méditerranéenne. Le phénomène d’El Niño aggrave le réchauffement climatique. Ceci ne provoquera pas de grandes tempêtes, mais pourrait provoquer des vagues de froid et de sécheresse. L’expert a évoqué l’impact sur les ressources agricoles et l’accès aux produits alimentaires. Il existe, donc, un risque pour la paix sociale.



« Il y a un véritable danger pour la population se trouvant dans la zone où se produit ce phénomène… On parle de six ou sept degrés de plus que la normale… Les océans comportent de grands courants d’eau… Il y a l’exemple du courant de Benguela qui finit dans la côte ouest du continent africain… Ce courant peut provoquer des complications », a-t-il assuré

