L’environnement et le développement durable, au centre d’une séance de travail présidée mardi, par Bouden

L’environnement et le développement durable ont été au centre d’une séance de travail présidée mardi, à la Kasbah par la Cheffe du Gouvernement, Najla Bouden.

La séance a porté notamment, sur les problèmatiques liées à la gouvernance des services de l’environnement et au système de lutte contre les catastrophes.

Bouden a souligné à cette occasion, l’importance de la révision du cadre législatif et institutionnel en vue d’améliorer les prestations de services liées à l’environnement, au profit du citoyen.

La ministre de l’Environnement, Leila Chikhaoui a passé en revue l’avancement de la stratégie nationale de transition écologique et les préparatifs pour la participation au sommet du climat COP 27 qui se tiendra à Charm El-Cheikh, en Egypte, au mois de novembre prochain.

Ont également pris part à cette séance de travail, la conseillère auprès de la Cheffe du Gouvernement, Samia Charfi Kaddour, le conseiller juridique et de législation du gouvernement, Ammar Mlaoueh et nombre de cadres du ministère de l’Environnement.

