Affaire de Ben Guerdane : 96 accusés…des dossiers en phase de jugement…d’autres en cours d’instruction

Le porte parole officiel du tribunal de première instance de Tunis, Mohsen Dali a indiqué que le dossier de l’attaque terroriste de Ben Guerdane qui s’est déclenchée le 7 mars 2016, comporte une affaire principale en phase de jugement, après la fin de l’enquête et l’instruction au niveau des juridictions de première instance, d’appel et de cassation et deux autres affaires en relation avec l’affaire principale qui sont actuellement en cours d’instruction.

Dali a précisé dans une déclaration à la TAP que 77 accusés comparaitront devant la chambre criminelle anti terroriste dans le cadre l’affaire principale, reportée au 26 mars prochain à la demande des victimes qui se sont constituées partie civile, ajoutant que les deux affaires en liaison avec l’affaire principale sont actuellement en cours d’instruction devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Tunis.

Il a souligné que 96 accusés sont en instance de jugement dans cette affaire dont 62 en détention, 25 en liberté provisoire alors que 9 sont en fuite.

» Les chefs d’inculpation varient entre appartenance à une organisation terroriste à l’intérieur du pays et hors du territoire tunisien, la détention d’armes et explosifs pour une organisation terroriste et tentative de meurtre qualifié de crime terroriste, outre l’atteinte aux biens publics et ressources vitaux de l’état », a-t-il relevé.

Il est à noter que le 7 mars, est un jour lors duquel Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine) commémore avec fierté une victoire sur le terrorisme dans une bataille épique ayant opposé, entre le 2 mars et le 10 mars 2016, les forces sécuritaires et militaires, soutenues par des civils, à des terroristes.