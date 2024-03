Affrontements inter-libyens : Mustapha Abdelkebir s’exprime sur l’incident de Ras Jedir

Le ministère Libyen de l’Intérieur a annoncé, ce mardi 19 mars 2024, la fermeture du poste frontalier de Ras Jedir avec la Tunisie. Et d’expliquer que cette mesure a été prise suite à une attaque qui a été menée par « des groupes hors-la-loi » visant le point de passage frontalier afin de créer le chaos.

La même source a, encore, ajouté que la décision de fermeture a été prise pour donner lieu à la mise en place d’une série de mesures de sécurité, soulignant qu’elle prendra toutes les mesures juridiques contre ces groupes.

Commentant cette annonce, le président de l’Observatoire tunisien pour les droits de l’Homme, Mustapha Abdelkebir, a assuré dans une déclaration faite, ce mardi 19 mars 2024 à Africanmanager, que la décision de fermeture du poste frontalier de Ras Jedir a été prise par les autorités libyennes et que la Tunisie n’est pas concernée par cette décision.

Et d’assurer que cette mesure est une affaire sécuritaire libyenne interne, ajoutant que les Tunisiens qui veulent entrer en territoire de la République peuvent y accéder sans aucun problème. En sus, les cas urgents (Les ambulances, les patients du côté libyen) sont autorisés à venir en Tunisie, selon ses dires.

Sur un autre volet, il a indiqué qu’il n’a pas été enregistré de blessés lors des affrontements qui ont éclaté entre des groupes du côté libyen. Le responsable a, encore, expliqué que les heurts concernent des parties sécuritaires officielles et des milices libyennes.

Commerçants et travailleurs tunisiens interdits de franchir la frontière libyenne

On rappelle que Abdelkebir a récemment annoncé qu’un certain nombre de commerçants et de travailleurs tunisiens rencontrent ces derniers jours des problèmes pour entrer sur le territoire libyen.

Ils ont été empêchés par les autorités libyennes au poste frontalier de Ras Jedir alors qu’ils ont respecté toutes les procédures en vigueur, a indiqué le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’homme.

La même source a déploré l’interdiction de passage et le fait d’imposer une taxe aux voyageurs tunisiens par les autorités libyennes, recommandant la révision de ces décisions « unilatérales » et l’application des accords mixtes tuniso-libyens.

Abdelkabir a appelé les autorités tunisiennes à une réunion urgente avec les autorités libyennes pour surmonter ce problème et trouver des solutions au profit des Tunisiens qui se rendent en Libye, surtout, a-t-il souligné, que le nombre de personnes ayant été interdites au cours de ces deux jours dépasse les dizaines.

Ras Jedir : un million d’entrées et 720 000 sorties en 2023

Selon les dernières statistiques, depuis le début de l’année 2023 et jusqu’au 8 août 2022, le poste frontalier a enregistré un million d’entrées et 720 000 sorties, soit une moyenne quotidienne de 8 000 voyageurs par jour, tandis que le nombre des voitures a atteint 575 000 véhicules à l’entrée et 465 000 voitures à la sortie.

Le poste frontalier a enregistré le passage de plus de 40 000 camions en direction de la Libye dans le cadre d’activités d’exportation, soit une valeur d’échanges estimée à plus de 4 millions de dinars.

Rappelons que depuis la mort en 2011 de Mouammar Kadhafi, chassé du pouvoir la même année, la Libye est marquée par une instabilité quasi-constante, sur fond de lutte de pouvoir entre des factions rivales qui ont divisé le pays en deux en 2014.