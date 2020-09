Afriqiyah Airway nie reprendre ses vols sur la Tunisie

La compagnie aérienne libyenne Afriqiyah Airway a démenti les informations circulant sur une reprise imminente de ses vols vers la Jordanie et la Tunisie. Des sources, citées par l’agence de presse libyenne LANA, ont déclaré qu’aucune autorisation n’a été obtenue des autorités jordaniennes et tunisiennes pour assurer des vols à partir de l’aéroport Mi’tiga.

Un certain nombre de pages des réseaux sociaux ont fait circuler des informations sur la reprise des vols de l’aéroport Mi’tiga vers la Jordanie et la Tunisie à partir de la mi-septembre.