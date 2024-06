Afrique du Sud : L’ANC crédité de 42,3% selon des résultats partiels 

La Commission électorale d’Afrique du Sud a déclaré jeudi la fin du dépouillement des bulletins du vote qui s’est déroulé mercredi pour des législatives très particulières. Avec 35% des votes comptabilisés jeudi soir, le parti historique de l’ANC n’obtient que 42,3% des voix, selon la commission électorale.

« Les procédures de dépouillement sont maintenant terminées, seuls quelques bureaux de vote sont encore en train de dépouiller à environ trois heures », a déclaré le directeur général des élections.

« Le processus de compilation des résultats consiste à garantir l’exactitude et la validation de ces résultats », a-t-il ajouté.

Les résultats définitifs d’un scrutin qui pourrait entraîner le plus grand changement politique dans la jeune démocratie sud-africaine devraient prendre des jours, la commission électorale indépendante ayant déclaré qu’ils seraient communiqués d’ici dimanche, même s’ils pourraient l’être plus tôt, selon AfricaNews.

