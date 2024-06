Afrique du Sud : L’ANC encore en quête d’une coalition

Les hauts responsables du Congrès national africain (ANC) d’Afrique du Sud ont eu des discussions avec les représentants de cinq autres partis au sujet d’une coalition ou d’un autre accord pour former un gouvernement, mais aucune décision n’a été prise et les discussions n’en sont qu’à leur début, a déclaré l’ANC mercredi.

L’Afrique du Sud s’est retrouvée dans une impasse électorale après que l’ANC, longtemps au pouvoir, a perdu la majorité qu’il détenait depuis 30 ans lors des élections de la semaine dernière, sans qu’aucun parti ne parvienne à le dépasser, rappelle AfricaNews qui ajoute que l’ANC reste le plus grand parti.

La porte-parole de l’ANC, Mahlengi Bhengu-Motsiri, a déclaré aux journalistes que des discussions « exploratoires » avaient eu lieu avec l’Alliance démocratique, principal parti d’opposition, les Combattants de la liberté économique, parti d’extrême gauche, et trois autres petits partis. Elle a ajouté que l’ANC avait « à plusieurs reprises » tendu la main au nouveau parti MK de l’ancien président Jacob Zuma pour des pourparlers, mais qu’il n’y avait eu « aucune réponse positive ».

Zuma est un ancien dirigeant de l’ANC qui a tourné le dos au parti et est devenu un fervent critique de l’actuel président Cyril Ramaphosa.

L’ANC a présenté les discussions avec les autres partis comme une tentative de former un gouvernement d' »unité nationale » et une coalition formelle n’est pas la seule option, a déclaré l’ANC. Elle pourrait rassembler de nombreux partis dans l’accord et pas seulement ceux qui peuvent atteindre une majorité avec leur part combinée des votes.

