Afrique du Sud : Nouvelle variante du Coronavirus identifiée

La « variante 501.V2 » a été identifiée par des chercheurs sud-africains et signalé à l’OMS. Elle serait à l’origine de la seconde vague de contamination plus sévère avec davantage de patients plus jeunes qui développent des formes graves de la Covid-19, rapporte Ecofin.

- Publicité-

L’annonce de cette nouvelle variante de Coronavirus a été faite dans un communiqué vendredi par le ministre de la santé Zwelini Mkhize. Les chercheurs qui ont fait la découverte ont séquencé des centaines d’échantillons depuis le début de la pandémie dans le pays en mars, et remarqué qu’une variante particulière domine les résultats des deux derniers mois.

L’équipe de scientifiques dirigée par le professeur Tulio de Oliveira du centre KRISP à l’université du Kwazulu-Natal, a partagé les recherches avec la communauté scientifique et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La variante 501.V2 est potentiellement responsable de l’augmentation rapide et du développement de formes graves de la maladie, avec plus de jeunes contaminés.

Les recherches ont révélé que 80 à 90% des différentes variantes étudiées renvoient à la « variante 501.V2 ». Selon l’équipe, elle augmente les charges virales de l’organisme.

« Lorsque nous regardons cette nouvelle variante, le score au scanner est inférieur à celui des précédentes. Un score plus faible signifie une quantité plus importante de virus. Cela signifie que la quantité de virus dans le prélèvement est plus élevé (…) Lorsque nous faisons un prélèvement, nous recevons une charge virale plus élevée chez les patients contaminés à la variante 501.V2 », a déclaré le professeur Salim Abdool Karim, membre de l’équipe scientifique.

L’Afrique du Sud est le pays le plus touché du continent, et comptait vendredi soir plus de 24 000 morts et 900 000 cas positifs. Toutefois, les chercheurs rassurent que le respect strict des gestes barrières aideront à limiter la propagation du nouveau virus.

Ils ont également alerté le Royaume-Uni, l’Australie, et plusieurs autres pays pour trouver une variante similaire responsable de l’augmentation rapide des cas de contamination dans le monde.