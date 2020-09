Afrique du Sud : Sun International va supprimer 2300 emplois !

Le groupe hôtelier Sun International dont les activités ont été impactées par la covid-19 prévoit de réduire 2300 emplois en Afrique du Sud, son principal marché. Ses responsables disent vouloir réaliser des économies face à des revenus en baisse pour un temps indéterminé,rapporte Ecofin.

Sun International, un groupe hôtelier contrôlé en grande majorité par des sociétés d’investissement sud-africaines, a indiqué qu’il va supprimer 2300 emplois en Afrique du Sud, un de ses importants marchés. Selon l’entreprise, cette décision lui permettra d’économiser 280 millions de rands (16,5 millions $) sur les charges salariales.

L’évaluation des ressources humaines a débuté bien avant la pandémie qui a accéléré le processus. « La pandémie de covid-19 nous a obligés à entreprendre un examen plus approfondi, car nous prévoyons qu’il faudra un certain temps pour que nos hôtels et complexes se rétablissent », a déclaré le directeur général du groupe, Anthony Leeming.

Le premier semestre 2020 a été difficile pour Sun International qui contrôle des hôtels de marque en Afrique du Sud tel que l’hôtel Maslow. Son chiffre d’affaires consolidé de la période est de 3,7 milliards de rands (218,87 millions $). Il est en baisse de 56% par rapport aux revenus des 6 premiers mois de l’exercice 2019. Ainsi, le résultat net part s’est soldé par une perte de 886 millions de rands contre un bénéfice net de 171 millions de rands en 2019.