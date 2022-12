Agriculture : Substituer la durabilité à la rentabilité

Dans un entretien avec le journal La Presse, du mercredi 14 décembre, le président de l’Association pour l’agriculture durable (Apad), Aziz Bouhejba estime que le concept des systèmes agricoles productivistes est révolu, au vu de leur contribution à l’appauvrissement des sols, l’insoutenabilité de la production, et, à terme, des exploitations agricoles malmenées et menacées, assurant qu’aujourd’hui, il n’y a que la seule voie salutaire de l’agriculture durable qui permet de pérenniser les exploitations agricoles et qui garantit, de surcroît, une certaine rentabilité économique.

Selon Bouhejba, le domaine de prédilection, ce sont les grandes cultures. Donc, on s’intéresse beaucoup à la durabilité des systèmes céréaliers, c’est-à-dire la préservation des ressources en eau et la préservation des sols contre l’appauvrissement. « Je pense que cette approche est récente, a-t-il expliqué et nécessite beaucoup plus d’attention de la part des autorités dans le cadre d’une politique agricole à mettre en œuvre. Les politiques agricoles actuelles, même les plus récentes d’entre elles, poussent plus à la productivité et qui dit productivité dit exploitation intense des ressources et donc manque de durabilité.

Ce que nous préconisons au sein de notre association, c’est d’évaluer la durabilité agricole du système productiviste, au cours de ces 30 dernières années et de voir si ce système nous a permis réellement de produire plus et de préserver nos sols et nos ressources hydriques pour les générations à venir.

Notre bilan est fait en tant qu’association Apad et nous pouvons dire qu’en ce qui concerne la teneur du sol en matières organiques, la situation est alarmante. La teneur en matières organiques est passée durant ces 30 dernières années d’une moyenne supérieure à 5% à moins de 1% pour certaines régions aujourd’hui.

Ce qui est alarmant c’est que ces sols sont devenus un support inerte, ce qui impacte la durabilité environnementale de l’agriculture mais aussi la durabilité économique de l’exploitation agricole.

Car la faiblesse de la teneur en matières organiques diminue la fertilité des sols impliquant un apport accru d’engrais chimiques de synthèse. Et puis on a vu apparaître beaucoup de maladies liées à cet appauvrissement. Ce qui conduit à des apports de produits phytosanitaires et de pesticides plus importants, des interventions très coûteuses pour l’agriculteur.