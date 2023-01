Al Karama Holding lancera mi-janvier 2023 l’opération de cession des participations de l’Etat dans le capital de  » Nouvelair  » et de  » Nouvelair Handling « 

La Société Al Karama holding lancera mi-janvier 2023, l’opération relative à la cession des participations de l’Etat dans le capital social de la compagnie aérienne » Nouvelair » et dans celui de » Nouvelair Handling « , au moment où le gouvernement ambitionne de mobiliser 656 millions de dinars (MD) grâce à la cession des sociétés confisquées et à la privatisation, a fait savoir la société.

En avril 2022, Al Karama holding avait déja lancé un appel d’offre international pour choisir des banques d’affaires et ou bureaux d’études pour l’accompagner dans l’opération de cession des participations publiques directes et indirectes dans ces deux compagnies.

L’Etat détient des participations à hauteur de 23,85 % du capital de la société » Nouvelair » et 2,76 % dans le capital de la société » Nouvelair Handling « .

Jusqu’au mois d’octobre 2022, les recettes de la confiscation mobilisées par le gouvernement ont atteint 54 MD seulement, contre 200 MD prévus par la loi des finances de 2022.

Jusqu’à fin novembre 2022, » Nouvelair » a transporté près de 1,3 million voyageurs, contre 502 mille voyageurs en 2021, en hausse d’environ 164 %, selon les statistiques du ministère du Transport.