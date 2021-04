Nouvelair compense l’effondrement de Thomas Cook, sur Gatwick

La compagnie aérienne tunisienne Nouvelair relance des vols au départ de Gatwick et de Manchester pour aider à combler le déficit de capacité laissé par l’effondrement de Thomas Cook Airlines en 2019. La compagnie aérienne tunisienne fournira des sièges cet été aux opérateurs et aux agents en plus des ventes aux consommateurs. Le transporteur, avec une flotte de 11 Airbus A320, prévoit d’opérer jusqu’à fin octobre avec le potentiel de s’étendre davantage.

Le directeur des ventes et du marketing, Karim Dahmani, a indiqué au site « TravelWeekly » que « la Tunisie a été une destination très populaire pour les vacanciers britanniques et malgré le terrible impact sur toutes nos vies causé à Covid, nous voulons nous assurer de pouvoir offrir aux vacanciers la possibilité de revenir en Tunisie cet été.» Nouvelair est détenu majoritairement par TTS Group, qui possède quatre hôtels en Tunisie, des agences de voyages et d’autres entreprises.