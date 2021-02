Algérie: 176 millions de TEP de production primaire d’hydrocarbures en 2020

La production primaire d’hydrocarbures de la compagnie nationale « Sonatrach » a baissé en 2020 pour atteindre 176 millions de tonnes d’équivalent pétrole (TEP), suite à l’application de l’accord de réduction de la production pétrolière signé entre l’Opep et ses alliés, a indiqué le PDG de Sonatrach, Tewfik Hakkar, nous apprend APS.

Dans une interview accordée au quotidien national « Liberté », publiée mardi, M. Hakkar a souligné que la baisse de la production primaire de la compagnie nationale des hydrocarbures a contribué, dans le cadre de l’accord de l’Opep+, à l’amélioration des prix de brut pour atteindre leurs niveaux d’avant-crise.

Sur le marché national, la compagnie a livré un volume de 60 millions de TEP, un niveau similaire à celui de l’année 2019. Les exportations d’hydrocarbures ont atteint, quant à eux, 81 millions de TEP, correspondant à un chiffre d’affaires de 20,2 milliards de dollars, a précisé le PDG de Sonatrach.

« A noter que malgré la situation difficile du marché, l’entreprise a pu, pour la première fois durant ladernière décennie, placer des volumes de gasoil et d’essences sur le marché international. Le niveau d’investissement s’est établi à 5,6 milliards de dollars, dont 90% consentis dans le segment exploration-production », a-t-il souligné.

De plus, le volume en place des 18 nouvelles découvertes réalisées en 2020 représente deux fois et demie celui réalisé en 2019, et ce, avec un niveau d’investissement divisé par deux.