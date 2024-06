Algérie : Huit grandes découvertes d’hydrocarbures réalisées par Sonatrach

Réaffirmant la fiabilité de l’Algérie en tant qu’exportateur de gaz naturel vers l’Europe et l’Asie, le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a exprimé la détermination des autorités algériennes à poursuivre leurs efforts pour approvisionner abondamment leurs partenaires.

Les efforts de Sonatrach ont permis de réaliser huit découvertes très importantes d’hydrocarbures en 2024, sur de nouveaux sites en Algérie selon le ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, qui a précisé que ces découvertes concernaient «de nouveaux gisements situés à Béchar, au sud d’In Salah, au nord de Djanet, au sud d’Illizi et au nord de Ouargla».

«Nous avons fait de grandes découvertes depuis le début de cette année jusqu’à la fin de la semaine dernière du mois de mai, des découvertes très importantes, au nombre de huit, qui permettront de renforcer les réserves nationales d’hydrocarbures, notamment en ce qui concerne le gaz naturel», a révélé mercredi dernier le ministre qui, dans une déclaration à la Télévision publique.

Mohamed Arkab a, par ailleurs, annoncé la signature d’un important accord entre Sonatrach et le géant des hydrocarbures «Chevron» dans les «prochains jours», ce qui permettra de «développer un grand gisement» et d’augmenter la production nationale des hydrocarbures et ce, après la signature, récemment, d’un mémorandum d’entente entre Sonatrach et «ExxonMobil» qui sera couronné par des «contrats de développement avant la fin de l’année et contribuera au renforcement de la production de gaz naturel en Algérie».