Algérie : Inauguration d’un complexe de fabrication de turbines à gaz et à vapeur

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a inauguré mercredi, le complexe de production de turbines à gaz et à vapeur « General Electric Algeria Turbine » (GEAT), implanté dans le parc industriel de la commune de Ain Yagout, à environ 30 km de la ville de Batna, et réalisé dans le cadre d’un partenariat algéro-américain, entre Sonelgaz et General Electric, rapporte APS.

Le Premier ministre a souligné, après la présentation d’un exposé sur le projet, qu' » avec l’inauguration de ce complexe, le premier à l’échelle africaine, il est possible d’affirmer que « l’industrie de notre pays s’inscrit désormais dans une logique, une approche et une méthodologie qui lui permettent d’être en pôle position ».

Il a exprimé, à l’occasion, la disposition de l’Algérie de développer d’autres partenariats dans divers secteurs industriels. Djerad a, en outre, estimé que les compétences algériennes devraient être soutenues et encouragées à participer au développement économique.

Le Premier ministre a également exprimé le souhait de voir cet « important pôle industriel initié des coopérations avec l’université, en particulier l’Ecole nationale supérieure des énergies renouvelables, de l’environnement et du développement durable », ajoutant que « la vision du gouvernement dans le domaine de l’industrie est de s’orienter vers une réelle ouverture dans ce domaine et de construire des partenariats gagnant-gagnant ».

Il a également évoqué l’importance de « l’échange et du transfert des connaissances qui permettra à nos compétences nationales d’être au même niveau que leurs homologues d’autres pays », soulignant que « nous sommes convaincus de cette nouvelle dynamique contribuera à repositionner notre pays au niveau international ».

Selon les explications fournies au Premier ministre concernant ce projet d’envergure ayant nécessité 168 millions de dollars et mis en service durant l’année en cours, la première turbine de 1500 mégawatts fabriquée sera transférée vers la centrale électrique d’Oumache dans la wilaya de Biskra, tandis qu’une seconde est en cours de réalisation.