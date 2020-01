Algérie : Le parc auto comptait plus de 6,4 millions de voitures en 2018

Selon les données de l’Office national des statistiques (ONS) , le parc automobile de l’Algérie comptait plus de 6,4 millions de véhicules à fin 2018, avec 255.538 véhicules neufs, contre plus de 6,1 millions de voitures en 2017, soit une hausse annuelle de plus de 4%, indique APS .

Le parc roulant national a totalisé 6.418.212 véhicules à la fin 2018, contre 6.162.542 véhicules à la fin 2017, enregistrant ainsi une hausse de 255.670 unités, soit une hausse de près de 4,15%, a précisé la même source.

En 2018, le nombre des immatriculations et ré-immatriculation des véhicules a enregistré un léger recul de près de 0,03% (- 450 véhicules) pour totaliser 1.563.898 unités dont 255.538 véhicules neufs, en hausse de 45% par rapport à l’année précédente.

L’essentiel des immatriculations des véhicules neufs a été opéré durant le second trimestre de l’année de référence, soit 155.400 véhicules contre 100.138 unités au cours du premier semestre 2018.