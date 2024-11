Algérie : Remaniement ministériel promis et opéré par Tebboune

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a opéré, lundi, un remaniement ministériel ayant touché plusieurs départements. Selon un communiqué de la Présidence algérienne, il avait à cet effet reçu le Premier ministre Nadir Larbaoui, qui lui a présenté « a démission de son gouvernement ».

Selon la même source, Abdelmadjid Tebboune « a accepté la démission de l’exécutif », mais « a reconduit Nadir Larbaoui, en lui demandant de poursuivre ses missions ».

Dans un communiqué, la Présidence algérienne a annoncé la composition du nouveau gouvernement où le chef d’état-major, le général Saïd Chengriha, se voit confier le portefeuille de ministre délégué à la Défense nationale.

Le remaniement a également touché les ministères de la Justice et de l’Industrie. Les départements de la Communication, de l’Éducation, des Transports, de la Solidarité et de l’Environnement ont été concernés par ces changements, rapporte le site Nouvelle Aube.

Dans le même temps, le président Tebboune a maintenu les ministres des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, de l’Intérieur, Brahim Merad, et de l’Énergie, Mohamed Arkab, qui conservent leurs portefeuilles.

Le président de la Fédération Algérienne de Football (FAF), Walid Sadi, a été nommé ministre des Sports. Le portefeuille du Commerce a été scindé en deux: Commerce interne, confié à Tayeb Zitouni, et Commerce extérieur avec promotion des exportations, attribué à Mohamed Boukhari.

Les ministères de la Pêche et de l’Agriculture ont été regroupés pour former un seul ministère, désormais dirigé par Youcef Chorfa.

Il est à rappeler que le président Abdelmadjid Tebboune avait annoncé, début octobre dernier, son intention de procéder à un « remaniement du gouvernement avant la fin de l’année en cours ». Il avait également affirmé rechercher « les meilleures compétences que compte l’Algérie ».

