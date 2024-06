Algériens et Marocains en tête des demandeurs de visa pour la France

Les Algériens et les Marocains restent les deux nationalités qui ont déposé le plus de demandes de visas en France en 2023.

Les Marocains ont déposé 310 000 demandes de visa en 2023, dépassant les Algériens qui en ont déposé 279 000. La liste des dix premiers demandeurs de visas pour la France en 2023 comprend les Marocains, les Algériens, les Chinois, les Indiens, les Saoudiens, les Turcs, les Britanniques, les Russes, les Tunisiens et les Ivoiriens, rapporte Schengen.News.

Selon les données de Schengen Statistics, les changements les plus notables dans les principaux demandeurs de visa en 2023 comprennent le retour des demandeurs chinois, ce qui a poussé les Libanais à manquer la liste des dix premiers cette année, et les Indiens à se classer en quatrième position.

54 000 des 71 000 demandes de visa déposées par des ressortissants de Côte d’Ivoire en 2023 ont été adressées à la France, ce qui indique que le pays a reçu 76 % de toutes les demandes de visa Schengen déposées par les Ivoiriens.

Outre les Ivoiriens, les Marocains et les Algériens figurent également parmi les nationalités ayant un intérêt exceptionnellement élevé pour les demandes de visas Schengen en France.

Près de 60 % des demandes algériennes ont été déposées en France, de même que les demandes marocaines (52,4 %) et tunisiennes (53,7 %).

- Publicité-