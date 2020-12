Ali Kooli se porte mieux. L’ambassadeur Jamoussi y veille

Nous apprenons que le ministre tunisien des finances et du développement, Ali Kooli va nettement mieux. Atteint du Coronavirus alors qu’il était en France en visite officielle, Kooli avait été hospitalisé en France après détérioration de son état de santé et quelques complications sanitaires. Totalement pris en charge par les services de l’ambassade tunisienne à Paris et donc l’Etat tunisien, le ministre tunisien a quitté depuis dimanche soir l’hôpital français et regagné la résidence de l’ambassadeur de Tunisien en France Karim Jamoussi où Kooli est actuellement en convalescence.

- Publicité-