Karim Jamoussi rencontre le Groupe d’Amitié Tuniso-Français au Sénat

Dans le cadre de ces échanges permanent avec le Sénat français, l’Ambassade de Tunisie en France a accueilli le 17 février 2022 une délégation du groupe d’amitié tuniso-français conduite par son Président le Sénateur Jean-Pierre Sueur. La rencontre, tenue par Karim Jamoussi, a permis de faire le point sur les liens de coopération entre nos deux pays, de passer en revue les excellentes relations liant l’Ambassade au Sénat et de mener des échanges édifiants au sujet de nombreuses questions d’intérêt commun.

Une journée auparavant, et dans le cadre de ses rencontres avec les hauts responsables français, l’Ambassadeur a reçu avec un grand plaisir la visite du Sénateur Christian Cambon. Et il a été question des relations tuniso-françaises et des perspectives de les renforcer.