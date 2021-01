Ali Kooli. Un grand pédagogue qui a raté sa vocation

Fethi Nouri. Universitaire et économiste très connu, il a écouté ce jeudi 28 janvier 2021 le super-ministre de l’économie Ali Kooli sur une radio privée. De cette « rencontre » virtuelle, Nouri en a fait ce statut : « J’ai beaucoup apprécié le ministre de l’économie et des finances, banquier de formation et de métier, qui communique sans chiffres et analyse sans programmes et projets. Il a dit qu’il préfère donner une image de l’économie que d’annoncer des chiffres, en critiquant gentiment certains experts.

C’est un grand pédagogue qui a raté sa vocation. Il a le profil d’un excellent enseignant. Il maîtrise l’art de la communication. Il a ses réponses aux différentes questions, souvent sans répondre à la question. Bravo monsieur le ministre. Désolé pour toi Boubaker Ben Akacha et autres journalistes on peut parler économie et finances sans chiffres »