AMEN BANK facilite la vie des clients grâce à “AmenPay”

Dans le cadre de la stratégie nationale de « Décashing » et d’inclusion financière et faisant suite aux résultats positifs sur l’ensemble de ses tests techniques, AMEN BANK a décidé de généraliser « AmenPay », son application de Mobile Payement, au grand public et à tous les commerçants.

Cette solution, qui fonctionne sur les technologies « QR Code » et NFC de mobile à mobile et qui répond parfaitement aux normes internationales de sécurité, est désormais disponible au téléchargement sur Play Store (Android) et très prochainement sur App Store (IOS).

Il est à noter que pour profiter pleinement de ce nouveau service d’AmenPay, il suffit simplement de télécharger l’application sur son smartphone, de s’y inscrire en saisissant le numéro de la carte que l’on souhaite utiliser lors des opérations de payement. Une confirmation de l’enregistrement du wallet sur le smartphone sera transmise par SMS au porteur de la carte. Il est à préciser qu’ « AmenPay » fonctionne avec toutes les cartes bancaires tunisiennes, même les cartes prépayées, contribuant ainsi activement et efficacement à la réalisation de l’objectif national de l’inclusion financière.

Grâce à « AmenPay », le porteur de carte pourra dans une première étape, effectuer librement ses transactions de payement au sein de l’Ecole ESPRIT, auprès des « commerçants » qui y sont affiliés, ainsi que de la chaîne américaine des restaurants « Chili’s Tunisie », qui sert une cuisine d’influence tex-mex.

« Chili’s Tunisie » exploite trois points de vente, situés à El Manar, Les Berges du Lac I et à Tunis City, avec une ouverture très prochaine d’un quatrième, au nouveau centre commercial “Mall of Sousse».

« AmenPay » sera progressivement étendue à d’autres commerces.

De plus, cette expérience réussie constituera pour AMEN BANK un socle important dans le cadre de son adhésion à la mise en place, prochainement en Tunisie, d’une solution communautaire de Mobile Payement.