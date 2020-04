Amendement du règlement intérieur de l’ARP : Al Bawsala critique la non-audition de la société civile

L’organisation Al Bawsala a dénoncé “l’exclusion faisant fi du principe de partenariat”, en allusion à la décision de la commission parlementaire du règlement intérieur de ne pas auditionner les organisations de la société civile au sujet de l’amendement du règlement intérieur du parlement.

L’ONG critique dans une déclaration le fait que la commission se contente d’examiner les propositions écrites que lui soumettent les organisations de la société civile uniquement concernant les articles faisant l’objet de propositions d’amendement avancées par les groupes parlementaires.

Al Bawsala fait savoir qu’elle a soumis une proposition écrite concernant l’amendement du règlement intérieur de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) portant principalement sur l’organisation de la marche du travail législatif et visant à conférer davantage d’efficience au rôle de contrôle dévolu à l’assemblée.

Elle a mis en avant la nécessité de créer un nouveau calendrier garantissant l’équilibre entre le rôle législatif et de contrôle de l’assemblée et permettant de concevoir une vision de travail annuelle pour un meilleur rendement.

Al Bawsala insiste également sur la nécessité de conférer plus de transparence aux travaux de la commission à travers une diffusion en direct de ses débats et les enregistrements des réunions en ligne sur la chaîne Youtube de l’ARP.