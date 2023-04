156,7 MDT de bénéfices, toujours plus de déposants et une augmentation de capital en cours

L’Amen Bank, termine l’exercice 2022 dont elle publie le bilan, avec un bénéfice en hausse de plus de 25 MDT en glissement annuel (GA). Le résultat net de la banque, ou bénéfice net de l’exercice 2022, passait ainsi de 129,655 MDT en 2021, à 156,733 MDT pour l’année dernière. Un résultat qui trouve déjà sa source dans la hausse du total des produits d’exploitation de plus de 111 MDT en GA, un PNB qui augmentait de plus de 40,6 MDT malgré la hausse des charges d’exploitation, le tout amenant à 179,456 MDT en résultat d’exploitation, et malgré aussi les 118,5 MDT en dotations aux provisions. La banque concilie ainsi la prudence (les provisions), à la bonne gestion des ressources qui rapportent. Bonne nouvelle aussi pour les détenteurs du papier Amen Bank, le résultat par action a grimpé d’un Dinar, passant de 4,896 DT en 2021, à 5,849 DT l’action à fin 2022.

On notera aussi, en parcourant les différents ratios de l’Amen, par ailleurs attestés confortables par l’intermédiaire boursier Mac Sa, que les dépôts et avoirs de la clientèle accusaient au 31 décembre 2022 un solde de 6.990, 819 MDT contre un solde de 6.343, 825 MDT au 31.12.2021, ce qui est un signe de confiance des clients et dépositaires d’argent.

Autre bon signe, les dépôts à terme qui augmentent plus vite (+17 %) que les dépôts à vue (+4 %). Les épargnants aussi font manifestement confiance à l’Amen, en haussant de 10 % leurs dépôts d’épargne dont le montant dépassait les 2,2 Milliards DT à la fin 2022. Une banque attire même les dépôts en devises, et la tendance était à la hausse (+44 %) en glissement annuel. On note aussi qu’à la fin 2022, l’Amen Bank disposait de presque 7 Milliards DT en dépôts divers, ce qui représente autant de ressources aux coûts moins chers que ceux du marché.

Une prochaine augmentation de capital, avec des actions gratuites

Amen Bank annonce par ailleurs son intention d’augmenter son capital social de 42,195 MDT, pour le porter à 174,6 MDT. L’information est rapportée dans le projet de résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), publié mercredi, sur le site de la Bourse de Tunis.

« Cette augmentation serait opérée en deux phases. La première concerne une première hausse de capital, à hauteur de 18,915 MD, par incorporation des réserves et l’émission de 3.783.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 5 dinars chacune ». Ces actions seront attribuées, gratuitement, aux détenteurs des 26.481.000 actions anciennes à concurrence de 1 action nouvelle gratuite pour 7 anciennes et porteront le capital à 151,32 MD. Cette première phase aura lieu durant l’exercice 2023 avec une date de jouissance commençant à partir du 1er Janvier 2023.

Quant à la deuxième phase, elle consiste en l’augmentation du capital à hauteur de 23,280 MDT, par incorporation des réserves et l’émission de 4.656.000 actions nouvelles d’une valeur nominale de 5 dinars chacune. Ces actions seront attribuées gratuitement, aux détenteurs des 30.264.000 actions anciennes à concurrence de 2 actions nouvelles gratuites pour 13 anciennes et porteront le capital à 174,6 MDT.

Cette deuxième phase aura lieu durant l’exercice 2024 avec une date de jouissance commençant à partir du 1er Janvier 2024. Il est à noter que cette proposition sera examinée pour approbation ou non, lors de l’AGE qui se tiendra le 27 avril 2023.

Wahra, Sésame et AmenPay, pour encourager le decashing

A retenir aussi, pour cette banque privée tunisienne, notamment élue « meilleur service client en 2023 », que l’Amen Bank a signé partenariat avec les Magasins Aziza du groupe d’Ali Slama & Fils. La banque affirmait, dans un communiqué de presse, que c’est « l’une des chaînes de distribution les plus importantes en Tunisie », et précisait que « ce partenariat vise à renforcer la proximité entre Amen Bank et ses clients, en leur proposant une solution de paiement mobile 100% tunisienne et une expérience d’achat simple, rapide et accessible à tous. C’est dans ce cadre qu’Amen Bank, propose des offres promotionnelles spéciales aux clients utilisant AmenPay, pour effectuer des achats dans tous les magasins Aziza. Rappelant que la solution de paiement mobile AmenPay est basée sur les technologies « QR Code » et « NFC » pour les opérations d’achat, et elle répond aux normes internationales de sécurité ».

Opérateur de la transition numérique et du decashing, l’Amen avait aussi annoncé sa « Carte Sésame, la carte idéale pour les amateurs de shopping, la carte qui vous permet d’effectuer vos achats même en ligne, de chez vous. Il s’agit d’une carte électronique nationale, qui vous donne accès à la consultation, en temps réel, de votre solde, ainsi que les mouvements de votre compte. Plus besoin de chéquier, ni de billets encombrants dans votre portefeuille ; grâce aux cartes Visa d’Amen Bank, vous pouvez effectuer, aussi bien des retraits DAB que des opérations de paiement en Tunisie ou à l’étranger (avec la version internationale) et profiter d’une panoplie d’avantages. Autrement, la carte « Wahra » d’Amen Bank vous permet de régler tous vos achats pendant les soldes et bénéficier d’une enveloppe de crédit revolving, équivalant à 8 fois votre revenu mensuel, avec un plafond de 10.000 DT. La carte Wahra vous permet également d’effectuer des retraits DAB ».