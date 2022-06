Amine Mahfoudh appelle Saied à publier le projet de la nouvelle Constitution

Le professeur de droit constitutionnel et membre du Comité consultatif pour la préparation du projet de constitution de la nouvelle République, Amin Mahfoudh a affirmé, aujourd’hui, que ce qui a été présenté au président de la République, Kais Saied , n’est pas un projet mais plutôt une mouture proposée de la Constitution de 2022.

S’exprimant sur Jawhara fm, il a appelé le président de la République à publier cette version afin que le peuple soit au fait du contenu de la proposition de la commission, en attendant la version finale du projet de constitution, qui sera soumis à référendum et publiée au Journal officiel au plus tard le 30 juin, exprimant l’espoir que la proposition de la commission sera publiée le 25 juin, faisant allusion à la proposition de cette date au Président de la République.

Mahfouz a laissé entendre que les articles du projet dépassent la cinquantaine, un nombre inférieur à celui de la constitution de 2014.

« Si cela dépendait de moi, la constitution ne comprendrait pas plus de 50 articles et le préambule plus de deux lignes », a-t-il dit, ajoutant que l’obligation lui enjoint de ne pas divulguer le contenu du projet.