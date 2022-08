Journée du Savoir: Saied critique les politiques « sélectives » d’immigration dans les pays occidentaux

Le président de la République, Kais Saied a critiqué les politiques d’immigration occidentales à la lumière de la grande polarisation des compétences spécialisées tunisiennes.

Dans une allocution à l’occasion de la journée du Savoir, a déclaré avoir « dit à de nombreux responsables étrangers : qui prête à qui ? », en référence aux prêts que la Tunisie obtient auprès de ses partenaires et des pays occidentaux.

« Nous leur prêtons des talents et des esprits qui ne sont pas valorisés par l’argent », a déclaré Saeed.

Des milliers de grands talents tunisiens, notamment des médecins et des ingénieurs, quittent le pays en raison du chômage généralisé et des bas salaires. La plupart d’entre eux partent dans les pays européens et en Amérique du Nord.

Saied a également critiqué ce qu’il considère comme une « politique d’immigration sélective » envisagée par l’Occident en raison des restrictions imposées à grande échelle à l’immigration et à la liberté de mouvement des Tunisiens, qui poussent beaucoup d’entre eux à prendre des bateaux et à se rendre illégalement sur les côtes européennes.