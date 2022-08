Saied ordonne l’ouverture de «tous les dossiers de crimes douaniers  et de change»

Le président de la République, Kais Saied, s’est entretenu ce lundi 8 août 2022, au palais de Carthage, avec le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et la ministre des Finances, Sihem Boughdiri Namsia, ainsi qu’avec la Directrice générale des Douanes, Najet Jawadi pour une réunion sur un certain nombre de questions, dont les plus importantes sont les délits douaniers et la nécessité d’y mettre fin dans les plus brefs délais.

Dans ce contexte, le président de la République a insisté sur la nécessité d’ouvrir tous les dossiers sans aucune exception, car ce qui s’est passé dans un certain nombre de ports perdure encore à ce jour. Il a également souligné que ces crimes sont un sabotage de l’économie nationale et une spoliation des droits du peuple et de l’État.

Parmi les sujets les plus importants évoqués par le président de la République lors de cette réunion figurent les dossiers d’environ 700 conteneurs appartenant à un réseau de passeurs dont les procédures ont mis du temps à s’ouvrir et à être déférés en justice, ainsi que les dossiers liés au change, qui ne sont pas moins dangereux que les fichiers de ceux qui minent l’économie nationale, précise un communiqué de la présidence de la République.