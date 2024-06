Ammar à la recherche d’IDE pétrolières 

Vendredi 28 juin 2024 sur X, le ministre tunisien des affaires étrangères Nabil Ammar s’essayait encore à la diplomatie économique. Ce jour-là, il recevait Adel Chaouch, consul honoraire de Tunisie dans l’État du Texas, et président du conseil d’administration de la société internationale « Jadestone Energy » active dans le secteur pétrolier et gazier. « Nous avons discuté des possibilités prometteuses de renforcement de la coopération. entre la Tunisie et les USA, notamment l’investissement dans le domaine de la transition énergétique, du tourisme et de l’enseignement supérieur et de la santé ».

