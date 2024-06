Anne Guéguen : Les relations tuniso-françaises font florès  dans divers domaines

La France entretient avec la Tunisie des relations commerciales et financières privilégiées. En 2019, elle demeurait le premier partenaire commercial de la Tunisie, en étant à la fois le pays destinataire de près 29,1 % des exportations tunisiennes et à l’origine de 14,3 % des importations tunisiennes.

La France est également le premier fournisseur d’investissements directs à l’étranger. Alors que la balance commerciale tunisienne est structurellement déficitaire, la France enregistre un déficit commercial bilatéral avec le pays, qui s’élevait en 2019 à 1,2 milliard d’euros. Ces dernières années, la France a perdu des parts de marché, et a cédé en 2017 sa place de 1er fournisseur au profit de l’Italie.

Les exportations françaises à destination de la Tunisie ont atteint 3,3 milliards d’euros en 2019 (+1 % par rapport à 2018). En excluant les années de livraison de matériel aéronautique, les performances de la France à l’export vers la Tunisie s’inscrivent dans une tendance globale de pertes de parts de marché, au bénéfice de pays émergents tels que la Chine ou la Turquie.

1 413 entreprises françaises emploient plus de 140 000 personnes en Tunisie. Le président de la République française, Emmanuel Macron, s’est engagé, au cours de sa visite d’État en 2018, à doubler les investissements des entreprises françaises en Tunisie. Cet objectif ambitieux nourrit une coopération accrue entre la France et la Tunisie.

Anne Guéguen, ambassadrice de France en Tunisie, a souligné l’essor remarquable des relations entre la Tunisie et la France, mettant en lumière leur partenariat économique et humain florissant.

Elle a révélé qu’un excédent commercial de deux milliards d’euros en faveur de la Tunisie résulte des échanges entre les deux pays, dépassant ainsi les revenus des transferts des Tunisiens résidant à l’étranger et du tourisme.

La présence de 1.500 entreprises françaises en Tunisie, qui emploient 150.000 personnes, témoigne de l’importance de cet échange économique.

85 000 visas délivrés aux Tunisiens en 2023

Anne Guéguen a également souligné l’importance de la mobilité dans ces relations, avec près d’un million de personnes de nationalité ou d’origine tunisienne résidant en France. Dans cette optique, l’ambassadrice a indiqué que les autorités françaises, conscientes de cette dynamique, ont facilité les procédures de visa, avec 85.000 visas délivrés l’année dernière, dont 5.000 pour de nouveaux étudiants, marquant une augmentation de 12% par rapport à l’année précédente.

Concernant la migration clandestine, Anne Guéguen a affirmé la disponibilité de la France et des autorités européennes à soutenir la Tunisie dans la gestion de cette question. La prochaine réunion du Haut conseil de coopération entre les deux pays portera sur divers domaines tels que l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la culture et l’art, la sécurité et la migration, le tourisme, l’économie et le développement durable.

Enfin, Anne Guéguen a souligné les perspectives prometteuses du tourisme en Tunisie, avec plus d’un million de touristes français ayant visité le pays l’année dernière. Cette diversité d’attraits touristiques renforce les liens entre les deux nations. En résumé, l’intervention d’Anne Guéguen reflète des relations tuniso-françaises dynamiques, caractérisées par des échanges économiques solides, une mobilité croissante et une coopération étroite sur des questions essentielles telles que la migration et la sécurité.