1,030 Milliard DT en une année. Le plus gros bénéfice de tous les temps en Tunisie

Les caisses sociales en Tunisie étaient presque toutes déficitaires en 2021, sauf erreur ou oubli du dernier rapport (Pdf) du ministère tunisien des Finances (MTF) sur l’état des entreprises publiques, en marge de la LF 2023, sauf une.

Avant modifications, la CNSS (Caisse de retraite pour le secteur privé) affichait une perte de 1,071 Milliard DT pour l’exercice 2020. Son bilan pour 2021 n’avait pas encore été transmis au MTF, et il sera certainement plus lourd, au vu de la hausse de son déficit par rapport à 2019 (-667 MDT). La CNRPS (Caisse de retraite pour les agents publics) affichait un déficit de 538,5 MDT, en hausse par rapport aux -171,1 MDT de l’exercice 2020, lui-même en baisse par rapport à celui de 2019.

A en croire le ministère des Finances même, ce n’est pas le cas pour la CNAM (Caisse nationale d’assurance maladie). Pour celle qui couvre les risques maladies du public et du privé, c’est le contraire, puisqu’elle est bénéficiaire. Qui plus est d’un montant qu’on ne retrouve nulle part dans nulle entreprise en Tunisie, privée et encore moins publique, et même pas chez les banques.

– Un bénéfice net de plus d’un Milliard de Dinars en 2021

Selon le rapport du MTF, la CNAM avait terminé l’exercice 2021 avec un bénéfice net de 1,018 Milliard DT (Le site de l’entreprise dit que c’est 1,030 Milliard DT). Cette caisse est même bénéficiaire, au moins depuis bien avant 2019, et ses bénéfices augmentent chaque année depuis 2019. Contrairement aux 3.951 adhérents qu’elle dit assurer contre les maladies et qui souffrent du trop peu de remboursements par rapport à ce qu’ils lui rapportent en liquidités, la CNAM va bien, selon les chiffres du MTF, ses fonds propres dépassent les 5,141 Milliards DT, et elle n’aurait aucun résultat reporté. Cela veut dire, soit qu’elle n’a jamais été déficitaire depuis les 17,4 millions DT, soit qu’elle a résorbé toutes ses pertes depuis 2014 !

En 2021, ses revenus ont avoisiné les 4 Milliards DT (3,814 Milliards DT), presque 4 fois autant que le chiffre d’affaires de la Biat, presqu’autant que toute la capitalisation du groupe Poulina et et un bénéfice 50 fois le bénéfice de Maghrebia assurance pour 2021. Ses charges d’exploitation n’ont été que de 1,010 Milliard DT. Notons que, bizarrement, le total des revenus d’exploitation de la CNAM n’était que de 2,803 Milliards DT selon le tableau du MTF. A en croire ce dernier, le bénéfice de cette caisse serait le double de son résultat d’exploitation !

– Un Bénef, 3 fois le CA de la plus grosse banque du pays et 50 fois le bénef de Maghrebia

On ne sait pas comment les experts du MTF font leurs calculs, et ils refusent même de le dire, mais ce résultat, exceptionnel et inédit dans le domaine entrepreneurial en Tunisie, ne semble pas tenir compte d’autres chiffres. Selon le MTF en effet, la CNAM qui n’a aucune dette auprès des banques, cumule pourtant une dette de plus de 2,222 Milliards DT, dont essentiellement 1,083 Milliard DT envers les entreprises publiques, 222,4 MDT envers les institutions publiques autres que les caisses sociales, et 4,6 MDT envers l’Etat, c’est-à-dire des dettes fiscales essentiellement.

Où va donc tout cet argent, si tant est vrai que cette caisse enregistre chaque année des bénéfices toujours plus gros, alors que ses adhérents se plaignent de ses services et de la qualité de ses prestations (avec un salaire moyen mensuel brut de 3.654 DT sur un total de 122,4 MDT pour 2.791 employés), et que les plafonds de remboursement sont jugés dérisoires ?

Au Trésor public, alors que tout cet argent aurait pu aller, en prêt par exemple, pour aider la Pharmacie centrale à approvisionner le Tunisien en médicaments ? En quoi le dépense-t-il alors ?

Mystère et boule de gomme, d’autant qu’alors qu’elle enregistrait plus d’un Milliard DT de bénéfice, sa trésorerie de fin d’exercice dépassait à peine les 29 millions DT !