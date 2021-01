Appel à accorder une priorité de vaccination à la famille universitaire

L’Union des enseignants universitaires et chercheurs tunisiens (Ijaba) a appelé la présidence du gouvernement et le ministère de la santé ainsi que le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a accorder une priorité de vaccination à la famille universitaire. Dans un communiqué rendu public Ijaba a appelé à fournir le vaccin aux enseignants, étudiants et employés dans les établissements universitaires afin de les protéger contre le coronavirus étant donné le déplacement de la majorité via des moyens de transport public en plus du contact dans les restaurants et foyers universitaires.

Ijaba a également appelé le ministère de l’enseignement supérieur à installer une plateforme numérique et mettre en place une application sur le téléphone portable afin de publier les données nécessaires portant sur le coronavirus.

Un grand nombre de cas positifs enregistrés parmi les enseignants, étudiants et personnel dans les établissements universitaires face à une absence quasi totale des moyens de protection et de respect du protocole sanitaire, selon la même source.

- Publicité-