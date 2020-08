IJABA rejette toutes les pratiques qui frappent les institutions pédagogiques, leur indépendance et leur crédibilité

L’Union des enseignants universitaires chercheurs tunisiens (IJABA) a exprimé, dans un communiqué publié, dimanche, son rejet catégorique de « toutes les pratiques dangereuses qui frappent les institutions pédagogiques, leur indépendance et leur crédibilité et présagent l’instauration d’une dictature visant à agenouiller les universitaires et à discréditer leurs structures élues ».

Ce communiqué intervient suite à la correspondance adressée par le directeur général de l’enseignement supérieur au président de l’Université de Sousse le 28 juillet 2020, dans laquelle il l’invite explicitement, lit-on de même source, à contourner les structures pédagogiques élues et à former des « milices » pour la soutenance du mémoire d’un étudiant non inscrit à la faculté de droit de Sousse et si nécessaire au siège de l’université. Le président de l’université de Sousse a été, également, appelé à charger le secrétaire général de la faculté de signer et de remettre l’attestation de réussite.

Selon IJABA, le rapport de l’inspection générale n’est pas justiciable et ne permet pas de résoudre les questions litigeuses et que le dernier mot revient à la justice administrative.

IJABA a appelé le gouvernement à assumer ses responsabilités, à veiller sur la neutralité de l’université et à la tenir à l’écart des calculs politiques étriqués.

Selon IJABA, les structures pédagogiques et scientifiques élues de la Faculté de droit de Sousse ont tranché l’affaire de cet étudiant et que l’intervention du directeur général de l’enseignement supérieur dans ces dossiers est un scandale à tous les égards.

IJABA a appelé tous les universitaires à faire face à ces graves dépassements et à se mobiliser pour mener toutes les formes de militantisme dont le boycott des examens de septembre 2020, l’enseignement et toutes les formes d’escalade possibles, quel qu’en soit le prix.