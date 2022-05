IJABA déplore la «situation lamentable des universitaires»

La situation de l’université tunisienne est très critique, en raison de l’indifférence dont faisaient montre les autorités tout au long de la dernière décennie, a déclaré l’Union IJABA .

Citée par Express Fm, l’Union a critiqué la « situation lamentable des universitaires en raison de l’irrespect de l’échelon de la fonction publique lors des promotions et la migration des diplômés de l’enseignement supérieur ».

Selon la même source, la situation des universités tunisiennes est difficile à cause des tentatives d’implémentation d’universités privées étrangères d’une manière illégale, en l’absence de réformes profondes.

Et d’ajouter : « L’Union Ijaba poursuivra son militantisme pour imposer le respect de l’échelon de la fonction publique et l’application de la convention du 7 juin 2018, ainsi que la réforme du règlement intérieur des universitaires et la défense de l’image de marque de l’université tunisienne et la réputation de l’enseignant universitaire ».